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Россия использует энергоносители в качестве "оружия", - вице-канцлер Германии

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Берлин, Четверг 12 мая 2022 16:51
Россия использует энергоносители в качестве "оружия", - вице-канцлер Германии Фото: вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия использует энергоносители в качестве "оружия" против Европы. На этом фоне Германия стремится избежать шантажа и наполнить газовые хранилища до наступления холодов.

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Ситуация приближается к апогею, так что использование (Россией - ред.) энергоносителей в качестве оружия в настоящее время реализуется в нескольких сферах", - цитирует издание заявление Хабека на пресс-конференции в Берлине.

Вице-канцлер добавил, что в сложившихся условиях Германия стремится нарастить запасы газа для подготовки к отопительному сезону.

"Газовые хранилища должны быть заполнены к зиме, иначе мы окажемся в ситуации, когда нас легко можно будет шантажировать", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня "Газпром" отказался от прокачки газа через Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа". В компании заявили, что это связано с ответными российскими санкциями.

Отметим, ранее Москва отказалась перенести точку транзита газа в Европу через Украину. В результате прокачка снизилась на четверть.

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