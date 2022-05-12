Россия использует энергоносители в качестве "оружия", - вице-канцлер Германии

Россия использует энергоносители в качестве "оружия" против Европы. На этом фоне Германия стремится избежать шантажа и наполнить газовые хранилища до наступления холодов.

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Ситуация приближается к апогею, так что использование (Россией - ред.) энергоносителей в качестве оружия в настоящее время реализуется в нескольких сферах", - цитирует издание заявление Хабека на пресс-конференции в Берлине.

Вице-канцлер добавил, что в сложившихся условиях Германия стремится нарастить запасы газа для подготовки к отопительному сезону.

"Газовые хранилища должны быть заполнены к зиме, иначе мы окажемся в ситуации, когда нас легко можно будет шантажировать", - подчеркнул он.