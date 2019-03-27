Запасов газа в Украине хватит, даже если снег пролежит до июня

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составляют 8,9 млрд кубометров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что имеющихся запасов газа в ПХГ хватит до начала лета, если в Украине всю весну будет снег и будет холодно.

"Дежавю по-украински. Этого котика мы твиттили в прошлом году. И, как и год назад, запасов газа хватит (в ПХГ примерно 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", - написали в "Нафтогазе".

РБК-Украина писало, что объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за неделю 18-22 марта сократились на 189 млн куб. м. По состоянию на 20 марта 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 9,0 млрд куб. м, что на 0,6 млрд кубометров больше, чем год назад (8,4 млрд кубометров).

Ранее сообщалось, что украинским потребителям всех категорий за январь-февраль 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 7,9 млрд куб. м газа, что на 9% меньше показателя 2018 года. В частности, поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий за два месяца выросло на 3% до 3,5 млрд куб. м.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше чем в 2017 году.