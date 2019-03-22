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Объемы газа в ПХГ превышают прошлогодний уровень

Новости » Энергетика    22.03.2019 - 21:45
Объемы газа в ПХГ превышают прошлогодний уровень
Иллюстративное фото (naftogaz.com)

Нафтогаз обнародовал данные на 20 марта

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю сократились на 189 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, по состоянию на 20 марта 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 9,0 млрд куб. м, что на 0,6 млрд кубометров больше, чем год назад (8,4 млрд кубометров).

Как отметили в пресс-службе, объемы газа в ПХГ достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона.

Объемы газа в ПХГ превышают прошлогодний уровень

naftogaz.com

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интеврью РБК-Украина заявил, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить порядка 20 млрд кубометров газа.

Как сообщало РБК-Украина, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания вошла в отопительный сезон с рекордно высокими запасами газа в ПХГ, что позволяет минимизировать закупки в период высоких цен. "Действуем в соответствии с нашим планом управления запасами и оборотным капиталом, запасы в хранилищах - на достаточном уровне", - отметил он.

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