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З запасом ходу у 700 км: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера

Вівторок 17 вересня 2024 14:27
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З запасом ходу у 700 км: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера Фото: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія Peugeot представила "далекобійні" версії нових електричних кросоверів E-3008 та E-5008 зі спільною приставкою Long Range у назві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Показники запасу ходу у 700 км для моделі E-3008 Long Range та 668 км для E-5008 Long Range уже офіційно підтвердженні згідно тестових процедур та правил випробувань WLTP.

Світова прем’єра новинок від Peugeot відбудеться на стенді компанії під час проведення Паризького автосалону-2024, що буде проходити 14-20 жовтня у виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles.

З запасом ходу у 700 км: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера

Обидва кросовери оснащені електричною силовою установкою потужністю 230 к.с. та збільшеним акумулятором. Нова версія Long Range доповнює раніше представлені варіанти Peugeot Е-3008 та Е-3008 з електромотором потужністю 210 к.с. та стандартним акумулятором, що забезпечував запас ходу до 527 км та 502 км відповідно.

Одночасно із запуском нової версії Long Range, електромобілі Peugeot E-3008 та E-5008 у всіх модифікаціях отримають нову систему попереднього охолодження та підігріву акумуляторної батареї. Це дозволяє оптимізувати час заряджання акумулятора під час тривалих подорожей, коли необхідно використовувати швидкісні зарядні станції.

З запасом ходу у 700 км: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера

Нові кросовери будуть виготовлятись у місті Сошо та отримають акумуляторні батареї, вироблені на гігафабриці ACC у місті Дуврін. Конструкція платформи STLA Medium, що виконана за концепцією BEV-by-design, дозволяє зберігати більшу кількість енергії в акумуляторі у межах колісної бази.

Тягова батарея ємністю 96,9 кВт*год може заряджатись від станцій постійного струму потужністю до 160 кВт. Ціни та більш розгорнуті технічні характеристики електричних кросоверів стануть відомі після офіційного дебюту.

З запасом ходу у 700 км: Peugeot представив одразу два нових електричних кросовера

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