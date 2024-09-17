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С запасом хода в 700 км: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера

Вторник 17 сентября 2024 14:27
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С запасом хода в 700 км: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера Фото: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания Peugeot представила "дальнобойные" версии новых электрических кроссоверов E-3008 и E-5008 с общей приставкой Long Range в названии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Показатели запаса хода в 700 км для модели E-3008 Long Range и 668 км для E-5008 Long Range уже официально подтверждены согласно тестовым процедурам и правилам испытаний WLTP.

Мировая премьера новинок от Peugeot состоится на стенде компании во время проведения Парижского автосалона-2024, который пройдет 14-20 октября в выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles.

С запасом хода в 700 км: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера

Оба кроссовера оснащены электрической силовой установкой мощностью 230 л. и увеличенным аккумулятором. Новая версия Long Range дополняет ранее представленные варианты Peugeot Е-3008 и Е-3008 с электромотором мощностью 210 л. и стандартным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 527 км и 502 км соответственно.

Одновременно с запуском новой версии Long Range электромобили Peugeot E-3008 и E-5008 во всех модификациях получат новую систему предварительного охлаждения и подогрева аккумуляторной батареи. Это позволяет оптимизировать время зарядки аккумулятора при длительном путешествии, когда необходимо использовать скоростные зарядные станции.

С запасом хода в 700 км: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера

Новые кроссоверы будут производиться в городе Сошо и получат аккумуляторные батареи, произведенные на гигафабрике ACC в городе Дуврин. Конструкция платформы STLA Medium, выполненная по концепции BEV-by-design позволяет сохранять большее количество энергии в аккумуляторе в пределах колесной базы.

Тяговая батарея емкостью 96,9 кВт*ч может заряжаться от станций постоянного тока мощностью до 160 кВт. Цены и более развернутые технические характеристики электрических кроссоверов станут известны после официального дебюта.

С запасом хода в 700 км: Peugeot представил сразу два новых электрических кроссовера

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