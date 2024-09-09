Запаска проти ремкомплекту у авто: переваги та недоліки

Прагнення автовиробників прибрати запаску і покласти замість неї футлярчик з ремкомплектом пояснюється бажанням знизити вагу машини. Адже запаска, домкрат та балонний ключ навіть на маленькій бюджетній моделі сумарно важать 10–14 кг. При потужній тенденції до покращення якості шляхів возити з собою таку вагу без гарантії того, що вона колись знадобиться – чисте марнотратство. Але пасаж щодо шляхів нашої країни стосується не в повній мірі. Отже, ремкомплект чи таки запаска?

Запасне колесо

Повнорозмірна запаска (про докатку – трохи згодом) нічим не відрізняється від штатного колеса. Хіба що дизайном, якщо на машині стоять легкосплавні диски, а п’яте колесо – сталева штамповка. Але в будь-якому випадку на запасці можна продовжувати безпечний рух без суттєвих обмежень. Виняток – зима, адже у більшості випадків шина на запасці літня, відтак встановивши її взимку, слід пам'ятати, що одна з шин тримається дороги не так, як інші, і не відкладати візит на шиномонтаж.

Зменшене запасне колесо – так звана докатка – відрізняється лише тим, що обмежує швидкість машини; як правило, на рівні 80 км/год (залежить від моделі авто). А в цілому це те саме колесо, яке гарантовано довезе машину до шиномонтажа чи іншого місця ремонту.

Ремкомплект з компресором

Майже обов’язковий варіант в європейських комплектаціях для популярних і в нашій країні моделей. Набір складається з електричного компресора, що підключається до розетки підкурювача, і балончика з особливою речовиною. Через цей балончик компресор поповнює пошкоджену шину повітрям. Підхоплюючи препарат повітрям одночасно з накачуванням шини, компресор нагнітає у неї речовину. А вона, потрапляючи в об’єм шини, врешті-решт знаходить місце проколу і герметизує його.

У такого замінника запаски є суттєві недоліки: він не допомагає при значному розрізі шини, коли маємо не просто дірку, а поріз чи розрубану пробоїну. Крім того, балончик з препаратом час від часу потребує заміни, бо має певний термін зберігання. Нарешті, при подальшому зверненні на шиномонтаж – чи то для професійного лікування даного пошкодження, чи то при наступній пробоїні – водієві доведеться доплачувати за видалення зсередини покришки зазначеного реактиву. У заводських мануалах авто навіть приводиться детальна інструкція, як і якою хімією треба буде прибирати герметик. Іноді в комплекті навіть передбачено окремий стікер для маркування з вказівками для майстрів шиномонтажу.

Зрозуміло, що після ремонту колеса в дорозі водієві доведеться купувати новий, повний балончик.

Коротко

Навіть якщо вам дісталася європейська комплектація автомобіля, часто в підпіллі його багажника все одно є місце для повнорозмірної запаски чи як мінімум для її зменшеного варіанта – докатки. Подумайте про це, якщо ваш транспортний засіб експлуатується там, де шляхи не дуже і де велика ймовірність пробити шину. Або якщо ви часто буваєте там, де техдопомоги доведеться чекати годинами.

Між іншим, техдопомога буде пов’язана з викликом евакуатора чи таксі і поїздками на СТО і назад, а це доволі витратні заходи. Ну а якщо ви здебільшого катаєтесь в радіусі 10 – 20 км від власного гаража, запаску можна класти в багажник тільки перед виїздом у далеку дорогу.