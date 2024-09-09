Запаска против ремкомплекта в авто: преимущества и недостатки

Стремление автопроизводителей убрать запаску и положить вместо нее футлярчик с ремкомплектом объясняется желанием снизить вес машины. Ведь запаска, домкрат и баллонный ключ даже на маленькой бюджетной модели весят 10–14 кг. При мощной тенденции к улучшению качества путей возить с собой такой вес без гарантии того, что она когда-нибудь понадобится – чистая расточительность. Но пассаж по дорогам нашей страны касается не в полной мере. Итак, ремкомплект или запаска?

Запасное колесо

Полноразмерная запаска (о докатке – чуть позже) ничем не отличается от штатного колеса. Разве что дизайном, если на машине стоят легкосплавные диски, а пятое колесо – стальная штамповка. Но в любом случае на запаске можно продолжать безопасное движение без существенных ограничений. Исключение – зима, ведь в большинстве случаев шина на летней запаске, следовательно установив ее зимой, следует помнить, что одна из шин держится дороги не так, как другие, и не откладывать визит на шиномонтаж.

Уменьшенное запасное колесо – так называемая докатка – отличается лишь тем, что ограничивает скорость машины; как правило, на уровне 80 км/ч (в зависимости от модели авто). А в целом это то же колесо, которое гарантированно довезет машину до шиномонтажа или другого места ремонта.

Ремкомплект с компрессором

Почти обязателен вариант в европейских комплектациях для популярных и в нашей стране моделей. Набор состоит из электрического компрессора, подключаемого к розетке подкуривателя, и баллончика с особым веществом. Из-за этого баллончика компрессор пополняет поврежденную шину воздухом. Подхватывая препарат воздухом одновременно с накачкой шины, компрессор нагнетает в нее вещество. А она, попадая в объем шины, наконец находит место прокола и герметизирует его.

У такого заменителя запаски есть существенные недостатки: он не помогает при значительном разрезе шины, когда есть не просто дыра, а порез или разрубленная пробоина. Кроме того, баллончик с препаратом время от времени требует замены, поскольку имеет определенный срок хранения. Наконец, при дальнейшем обращении на шиномонтаж – то ли для профессионального лечения данного повреждения, то ли при последующей пробоине – водителю придется доплачивать за удаление изнутри покрышки указанного реактива. В заводских мануалах авто даже приводится подробная инструкция, как и какой химией нужно будет убирать герметик. Иногда в комплекте предусмотрен отдельный стикер для маркировки с указаниями для мастеров шиномонтажа.

Понятно, что после ремонта колеса в дороге водителю придется покупать новый, полный баллончик.

Кратко

Даже если вам досталась европейская комплектация автомобиля, часто в подполье его багажника все равно место для полноразмерной запаски или как минимум для ее уменьшенного варианта – докатки. Подумайте об этом, если ваше транспортное средство эксплуатируется там, где пути не очень и где велика вероятность пробить шину. Или если вы часто бываете там, где техпомощи придется ждать часами.

Между прочим, техпомощь будет связана с вызовом эвакуатора или такси и поездками на СТО и обратно, а это достаточно затратные меры. Ну а если вы в большинстве своем катаетесь в радиусе 10 – 20 км от собственного гаража, запаску можно класть в багажник только перед выездом в дальнюю дорогу.