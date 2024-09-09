Запаска проти ремкомплекту у авто: переваги та недоліки

Певно, вже більше половини автомобілів сходячи з конвеєра, не мають при собі того самого п’ятого колеса – запаски. Призначений для її заміни симпатичний комплект виконує свої завдання лише частково, тож водії, які щодня накручують не один десяток чи сотень кілометрів, часто замислюються про повноцінне п’яте колесо. Чи праві вони насправді?

Про те, в яких випадках краще не відмовлятись від запаски, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Прагнення автовиробників прибрати запаску і покласти замість неї футлярчик з ремкомплектом пояснюється бажанням знизити вагу машини. Адже запаска, домкрат та балонний ключ навіть на маленькій бюджетній моделі сумарно важать 10–14 кг. При потужній тенденції до покращення якості шляхів возити з собою таку вагу без гарантії того, що вона колись знадобиться – чисте марнотратство. Але пасаж щодо шляхів нашої країни стосується не в повній мірі. Отже, ремкомплект чи таки запаска?

Запасне колесо

Повнорозмірна запаска (про докатку – трохи згодом) нічим не відрізняється від штатного колеса. Хіба що дизайном, якщо на машині стоять легкосплавні диски, а п’яте колесо – сталева штамповка. Але в будь-якому випадку на запасці можна продовжувати безпечний рух без суттєвих обмежень. Виняток – зима, адже у більшості випадків шина на запасці літня, відтак встановивши її взимку, слід пам'ятати, що одна з шин тримається дороги не так, як інші, і не відкладати візит на шиномонтаж.

Зменшене запасне колесо – так звана докатка – відрізняється лише тим, що обмежує швидкість машини; як правило, на рівні 80 км/год (залежить від моделі авто). А в цілому це те саме колесо, яке гарантовано довезе машину до шиномонтажа чи іншого місця ремонту.

Ремкомплект з компресором

Майже обов’язковий варіант в європейських комплектаціях для популярних і в нашій країні моделей. Набір складається з електричного компресора, що підключається до розетки підкурювача, і балончика з особливою речовиною. Через цей балончик компресор поповнює пошкоджену шину повітрям. Підхоплюючи препарат повітрям одночасно з накачуванням шини, компресор нагнітає у неї речовину. А вона, потрапляючи в об’єм шини, врешті-решт знаходить місце проколу і герметизує його.

У такого замінника запаски є суттєві недоліки: він не допомагає при значному розрізі шини, коли маємо не просто дірку, а поріз чи розрубану пробоїну. Крім того, балончик з препаратом час від часу потребує заміни, бо має певний термін зберігання. Нарешті, при подальшому зверненні на шиномонтаж – чи то для професійного лікування даного пошкодження, чи то при наступній пробоїні – водієві доведеться доплачувати за видалення зсередини покришки зазначеного реактиву. У заводських мануалах авто навіть приводиться детальна інструкція, як і якою хімією треба буде прибирати герметик. Іноді в комплекті навіть передбачено окремий стікер для маркування з вказівками для майстрів шиномонтажу.

Зрозуміло, що після ремонту колеса в дорозі водієві доведеться купувати новий, повний балончик.

Коротко

Навіть якщо вам дісталася європейська комплектація автомобіля, часто в підпіллі його багажника все одно є місце для повнорозмірної запаски чи як мінімум для її зменшеного варіанта – докатки. Подумайте про це, якщо ваш транспортний засіб експлуатується там, де шляхи не дуже і де велика ймовірність пробити шину. Або якщо ви часто буваєте там, де техдопомоги доведеться чекати годинами.

Між іншим, техдопомога буде пов’язана з викликом евакуатора чи таксі і поїздками на СТО і назад, а це доволі витратні заходи. Ну а якщо ви здебільшого катаєтесь в радіусі 10 – 20 км від власного гаража, запаску можна класти в багажник тільки перед виїздом у далеку дорогу.