Запасів достатньо. "Нафтогаз" спростував фейки про графіки відключень газу

У соцмережах активно поширюють фейкову інформацію про можливе введення графіків відключень газу з 1 лютого. Це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Запасів газу в Україні достатньо, і опалювальний сезон продовжується без загроз. Фото: зі сторінки Facebook Нафтогазу Важливо не піддаватися на шахрайські сайти та посилання, що публікуються разом із фейковими новинами. Переходьте лише за перевіреними адресами. Офіційні джерела: Сайт "Нафтогазу": www.naftogaz.com;

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