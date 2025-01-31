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Запасів достатньо. "Нафтогаз" спростував фейки про графіки відключень газу

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 13:50
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Запасів достатньо. "Нафтогаз" спростував фейки про графіки відключень газу Фото: Фейк про відключення газу (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У соцмережах активно поширюють фейкову інформацію про можливе введення графіків відключень газу з 1 лютого. Це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Запасів газу в Україні достатньо, і опалювальний сезон продовжується без загроз.

Запасів достатньо. &quot;Нафтогаз&quot; спростував фейки про графіки відключень газу

Фото: зі сторінки Facebook Нафтогазу

Важливо не піддаватися на шахрайські сайти та посилання, що публікуються разом із фейковими новинами. Переходьте лише за перевіреними адресами.

Офіційні джерела:

Нагадаємо, що у мережі 8 січня поширювали фейкове повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу.

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Нафтогаз України Фейки
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