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Запасов достаточно. "Нафтогаз" опроверг фейки о графиках отключений газа

Украина, Пятница 31 января 2025 13:50
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Запасов достаточно. "Нафтогаз" опроверг фейки о графиках отключений газа Фото: Фейк об отключении газа (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В соцсетях активно распространяют фейковую информацию о возможном введении графиков отключений газа с 1 февраля. Это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Запасов газа в Украине достаточно, и отопительный сезон продолжается без угроз.

Запасов достаточно. &quot;Нафтогаз&quot; опроверг фейки о графиках отключений газа

Фото: с страницы Facebook Нафтогаза

Важно не поддаваться на мошеннические сайты и ссылки, публикуемые вместе с фейковыми новостями. Переходите только по проверенным адресам.

Официальные источники:

Напомним, что в сети 8 января распространяли фейковое сообщение о якобы введении графиков отключения газа после прекращения транзита российского газа.

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