Запасов достаточно. "Нафтогаз" опроверг фейки о графиках отключений газа

В соцсетях активно распространяют фейковую информацию о возможном введении графиков отключений газа с 1 февраля. Это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Запасов газа в Украине достаточно, и отопительный сезон продолжается без угроз. Фото: с страницы Facebook Нафтогаза Важно не поддаваться на мошеннические сайты и ссылки, публикуемые вместе с фейковыми новостями. Переходите только по проверенным адресам. Официальные источники: Сайт "Нафтогаза": www.naftogaz.com;

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