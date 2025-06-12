Запаси на зиму та ремонти: уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону

Кабінет міністрів затвердив комплекс заходів із підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років. Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня 2025 року.
План передбачає ремонтні й відновлювальні роботи в енергетиці, підготовку систем теплопостачання, житлового фонду та соціальної сфери. Також передбачено накопичення палива й матеріалів, необхідних для проходження опалювального сезону.
Контроль за виконанням заходів здійснюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади.
"Реалізація плану підвищить енергетичну безпеку країни й допоможе громадам краще підготуватися до зимових викликів", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці травня Кабмін створив Штаб з підготовки до опалювального сезону. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, буде оперативно розв’язувати проблемні питання, здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.
Одним з пріоритетів Україні є закупівля газу. За розрахунками НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.
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