Запаси на зиму та ремонти: уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону

Розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня 2025 року.

План передбачає ремонтні й відновлювальні роботи в енергетиці, підготовку систем теплопостачання, житлового фонду та соціальної сфери. Також передбачено накопичення палива й матеріалів, необхідних для проходження опалювального сезону.

Контроль за виконанням заходів здійснюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

"Реалізація плану підвищить енергетичну безпеку країни й допоможе громадам краще підготуватися до зимових викликів", - йдеться в повідомленні.