Запасы на зиму и ремонты: Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону

Распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 года и его прохождения" было принято 11 июня 2025 года.

План предусматривает ремонтные и восстановительные работы в энергетике, подготовку систем теплоснабжения, жилищного фонда и социальной сферы. Также предусмотрено накопление топлива и материалов, необходимых для прохождения отопительного сезона.

Контроль за выполнением мероприятий будут осуществлять как центральные, так и местные органы власти.

"Реализация плана повысит энергетическую безопасность страны и поможет общинам лучше подготовиться к зимним вызовам", - говорится в сообщении.