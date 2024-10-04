Запаси на зиму. Які ціни на картоплю в Україні та чи відрізняється вартість від регіону

У жовтні в Україні триває сезон картоплі, і ціни зазвичай дозволяють робити запаси на зиму. Проте цьогоріч ситуація зовсім інша – вартість овоча б'є рекорди, а в регіонах аграрії скаржаться на дефіцит урожаю.

Більше про ситуацію з цінами на картоплю – в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Втричі дорожча ніж торік

Ціни на картоплю у перші дні жовтня 2024 неприємно дивують покупців, адже традиційно в цей час українці роблять закупи на зиму.

Середня вартість коренеплоду на 3 жовтня становила 26,87 грн/кг, тоді як минулого року в цей час ціна була на рівні 8,89 грн/кг (дані порталу Мінфін), тобто майже втричі меншою.

Оптові ціни на картоплю наразі досить високі – на гуртових закупівлях коливаються від 18 до 22 грн/кг. Розбіжність у ціні залежить від калібру та сорту, зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. В переважній більшості пропонується сорт "білороса".

В супермаркетах не вдасться знайти овоч дешевше за 22 грн/кг.

Ціни на картоплю в супермаркетах (скриншот gotoshop.ua)

До прикладу, в мережі АТБ картопля коштує 24,95 грн/кг, в Novus – 22,99 грн/кг, у Varus – 25,9 грн/кг.

Чому ціни на картоплю ростуть та чи залежать від регіону

Однією з основних причин високої вартості картоплі цьогоріч стала погода. Холодна весна та засушлива осінь змусили аграріїв перенести терміни посадки та збирання коренеплоду.

На початку місяця все ще триває збір врожаю. Дуже суха погода заважає польовим роботам, тому більшість аграріїв чекають дощу. Якщо раніше до жовтня більшість фермерів уже закінчували збирання, то на сьогодні ще половина врожаю в полі.

Окрім цього, якість картоплі погіршилася через погані погодні умови та активність шкідників (колорадського жука).

Підвищений попит за умов нестачі продукції зумовить ранній початок імпорту, що також впливатиме на ціни.

Аналітик УКАБ розповів, якщо зазвичай починали завозити картоплю із-за кордону наприкінці зими, то цього року може розпочатися імпорт з середини зими або навіть в першій половині зими.

Фото: через несприятливу погоду в Україні низький врожай картоплі (freepik.com)

Ранній врожай картоплі збирають у Дніпропетровській області та на Одещині, а пізній забезпечують Чернігівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Хмельницька і Львівська області.

В Українській асоціації виробників картоплі зазначають, що цього сезону західні та північні області не дуже постраждали від посушливої погоди. Це дозволило отримати достатні врожаї. На півдні та сході ситуація гірша.

Якщо під час збору ранніх сортів ціни по регіонах дещо відрізнялися, наразі зберігається загальна тенденція щодо подорожчання картоплі.

Чи чекати на зниження вартості

Експерти вважають, що ціни можуть дещо знизитися після закінчення збору врожаю, але якщо не буде ранніх заморозків.

Через дефіцит картоплі ціна не буде низькою, і в першу чергу продаватимуть овоч низької якості. З настанням зими додатково з'являться витрати на зберігання, що також впливатиме на вартість.

Максим Гопка висловив думку, що картопля вже буде триматися у такій ціновій перспективі. Протягом наступних тижнів і з настанням холодів продукція буде лише дорожчати, оскільки виробники матимуть додаткові витрати на зберігання.

"Ближче до зими ціна підніматиметься, оскільки цього року пропозиція обмежена через кліматичні зміни та суху погоду", – підкреслив аналітик УКАБ.

Так, на підприємстві "Чернігівеліткартопля" прогнозують пік ціни на картоплю в лютому – до 30 грн/кг. В іншому господарстві північного регіону кажуть, що оптова ціна невдовзі стабілізується на рівні 20 грн/кг, а в січні-лютому зросте на кілька гривень.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів, публікації EastFruit, Latifundist, KURKUL, "Суспільне", коментар експерта УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна.