Дорожчає все: екстремальна погода підняла ціни на пшеницю, каву, цукор та інші продукти

Посухи, зливи та пожежі від Азії до Америки посилюють побоювання з приводу врожаю. Це призводить до зростання цін на продовольство, що зрештою може призвести до збільшення витрат людей.

Індекс цін на сільськогосподарську продукцію Bloomberg, що включає дев'ять основних продуктів, демонструє місячний приріст на 7%, що є максимальним показником з моменту вторгнення Росії в Україну, що спричинило різке зростання ринків на початку 2022 року.

Хоча індекс ще далекий від пікового значення того року, зростання відбувається на тлі того, що ферми від Бразилії до В'єтнаму та Австралії борються з повенями та надмірно посушливою погодою, що загрожують виробництву цукру, зерна та кави.

"Нещодавно ми стали свідками погіршення погодних умов, що призвело до зростання цін", оскільки невизначеність постачання означає, що покупці готові платити більше, сказав Майкл Уайтхед, керівник відділу аналітики агробізнесу в ANZ Group Holdings Ltd.

Це означає розворот у порівнянні з початком цього року, коли ціни на продукти харчування значною мірою стримувалися великою пропозицією і попитом, що слабшає, на ключових ринках, таких як Китай. Якщо зростання продовжиться, це може вплинути на ціни в супермаркетах, сказав Денніс Вознесенскі, заступник директора зі стійкої та сільськогосподарської економіки у Commonwealth Bank of Australia.

Сільськогосподарський індекс відстежує основні продукти, що використовуються для годування худоби, підсолоджування напоїв та випікання хліба. Інші культури, такі як какао – необхідні для виробників шоколаду – також зросли у 2024 році після дефіциту в Західній Африці, а погодні зміни призвели до різкого зростання цін на овочі у деяких країнах.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго виросли у вересні на побоюваннях, що погана погода в країнах-експортерах може ще більше скоротити світові запаси, які вже наближаються до дев'ятирічного мінімуму. Австралійські поля зіштовхнулися із погрозами як посухи, так і заморозків, а відсутність дощів у регіоні Чорного моря стримує посіви для врожаю наступного року.

Кава сорту "арабіка" піднялася до найвищого рівня з 2011 року, оскільки погана погода впливає на дерева у вирішальний період цвітіння. Зазвичай більш дешевий сорт кави "робуста" також постраждав від поганої погоди, зробивши її майже такою ж дорогою. Засуха в кавовому поясі В'єтнаму, за якою пішли сильні дощі в міру наближення збору врожаю, завдала шкоди виробництву в основному виробнику.

Засуха у більшій частині північної та центральної Бразилії, ймовірно, продовжить загрожувати врожаю, заявили аналітики JPMorgan Chase у звіті минулого тижня. Крім того, трейдери стежать за напруженістю на Близькому Сході та у Чорному морі та за тим, як результат майбутніх виборів у США вплине на торговельні відносини з Китаєм.

Все це означає більше проблем по всьому ланцюжку поставок - від фермерів до споживачів, які більше викладають за бургери. А хедж-фонди роблять ставку на подальший прибуток, збільшуючи ставки на цукор, соєвий шрот та какао.