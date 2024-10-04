Запасы на зиму. Какие цены на картофель в Украине и отличается ли стоимость от региона

В октябре в Украине продолжается сезон картофеля, и цены обычно позволяют делать запасы на зиму. Однако в этом году ситуация совсем другая – стоимость овоща бьет рекорды, а в регионах аграрии жалуются на дефицит урожая.

Больше о ситуации с ценами на картофель – в материале РБК-Украина .

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Втрое дороже, чем в прошлом году

Цены на картофель в первые дни октября 2024 неприятно удивляют покупателей, ведь традиционно в это время украинцы делают закупки на зиму.

Средняя стоимость корнеплода на 3 октября составила 26,87 грн/кг, тогда как в прошлом году в это время цена была на уровне 8,89 грн/кг (данные портала Минфин), то есть почти в три раза меньше.

Оптовые цены на картофель сейчас также довольно высокие – на оптовых закупках колеблются от 18 до 22 грн/ кг. Разница в цене зависит от калибра и сорта, отметил в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. Чаще предлагается сорт "белороса".

В супермаркетах не удастся найти овощ дешевле 22 грн/кг.

Цены на картофель в супермаркетах (скриншот gotoshop.ua)

К примеру, в сети АТБ картофель стоит 24,95 грн/кг, в Novus – 22,99 грн/кг, в Varus – 25,9 грн/кг.

Почему цены на картофель растут и зависят ли от региона

Одной из основных причин высокой стоимости картофеля в этом году стала погода. Холодная весна и засушливая осень заставили аграриев перенести сроки посадки и уборки корнеплода.

В начале месяца все еще идет сбор урожая. Очень сухая погода мешает полевым работам, поэтому большинство аграриев ждут дождя. Если ранее к октябрю большинство фермеров уже заканчивали уборку, то на сегодня еще половина урожая в поле.

Кроме этого, качество картофеля ухудшилось из-за плохих погодных условий и активности вредителей (колорадского жука).

Повышенный спрос при нехватке продукции обусловит раннее начало импорта, что также окажет влияние на цены.

Аналитик УКАБ рассказал, что если обычно начинали завозить картофель из-за границы в конце зимы, то в этом году может начаться импорт с середины зимы или даже в первой половине зимы.

Фото: из-за неблагоприятной погоды в Украине низкий урожай картофеля (freepik.com)

Ранний урожай картофеля собирают в Днепропетровской и Одесской областях, а поздний обеспечивают Черниговская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Хмельницкая и Львовская области.

В Украинской ассоциации производителей картофеля отмечают, что в этом сезоне западные и северные области не очень пострадали от засушливой погоды. Это позволило получить достаточные урожаи. На юге и востоке ситуация хуже.

Если во время сбора ранних сортов цены по регионам несколько отличались, сейчас сохраняется общая тенденция подорожания картофеля.

Ждать ли снижения стоимости

Эксперты считают, что цены могут несколько снизиться по окончании сбора урожая, но если не будет ранних заморозков.

Из-за дефицита картофеля цена не будет низкой, и в первую очередь будут продавать овощ низкого качества. С наступлением зимы дополнительно появятся затраты на хранение, что также будет влиять на стоимость.

Максим Гопка выразил мнение, что картофель уже будет держаться в текущей ценовой перспективе. В течение следующих недель и с наступлением холодов продукция будет только дорожать, поскольку у производителей будут дополнительные расходы на хранение.

"Ближе к зиме цена будет подниматься, поскольку в этом году предложение ограничено из-за климатических изменений и сухой погоды", – подчеркнул аналитик УКАБ.

Так, на предприятии "Черниговэлиткартофель" прогнозируют пик цены на картофель в феврале – до 30 грн/кг. В другом хозяйстве северного региона говорят, что оптовая цена скоро стабилизируется на уровне 20 грн/кг, а в январе-феврале вырастет на несколько гривен.

При подготовке материала использовались: данные портала Минфин и сетей супермаркетов, публикации EastFruit, Latifundist, KURKUL, "Суспильне", комментарий эксперта УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина.