Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, - ГУР
Запаси високоточних ракет у Росії впали до критичних за багатьма показниками, але в окупантів ще багато ракет С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці", - сказав Юсов.
Він зазначив, що якщо говорити про запаси високоточної зброї в РФ, то за багатьма показниками вони вже впали до критичних, а тому противник не так часто може дозволити собі ракетні удари.
"На жаль, ми прогнозували, що така атака можлива. Українські протиповітряна оборона та енергетики готові. Ракет С-300 у росіян ще багато, тому прифронтові міста - Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумська область можуть сильніше страждати від терору, але ми впораємося", - додав представник ГУР.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська відчувають брак боєприпасів. Тому окупанти вимушені економити снаряди.
Також ми писали, що РФ продовжує ракетний терор по Україні. У понеділок, 5 грудня, у ряді областей України пролунали вибухи. Військові та керівники регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони.
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