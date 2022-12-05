Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, - ГУР

Запаси високоточних ракет у Росії впали до критичних за багатьма показниками, але в окупантів ще багато ракет С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці", - сказав Юсов.

Він зазначив, що якщо говорити про запаси високоточної зброї в РФ, то за багатьма показниками вони вже впали до критичних, а тому противник не так часто може дозволити собі ракетні удари.

"На жаль, ми прогнозували, що така атака можлива. Українські протиповітряна оборона та енергетики готові. Ракет С-300 у росіян ще багато, тому прифронтові міста - Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумська область можуть сильніше страждати від терору, але ми впораємося", - додав представник ГУР.