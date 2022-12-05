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Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - ГУР

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 16:47
Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - ГУР Фото: запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям, но у оккупантов еще много ракет С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт, очередная террористическая атака, подчеркиваю - на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители", - сказал Юсов.

Он отметил, что если говорить о запасах высокоточного оружия в РФ, то по многим показателям они уже упали до критических, поэтому противник не так часто может позволить себе ракетные удары.

"К сожалению, мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинские противовоздушная оборона и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города - Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область могут сильнее страдать от террора, но мы справимся" , - добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска испытывают нехватку боеприпасов. Поэтому оккупанты вынуждены экономить снаряды.

Также мы писали, что РФ продолжает ракетный террор по Украине. В понедельник, 5 декабря, в ряде областей Украины раздались взрывы. Военные и руководители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны.

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