Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - ГУР
Запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям, но у оккупантов еще много ракет С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт, очередная террористическая атака, подчеркиваю - на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители", - сказал Юсов.
Он отметил, что если говорить о запасах высокоточного оружия в РФ, то по многим показателям они уже упали до критических, поэтому противник не так часто может позволить себе ракетные удары.
"К сожалению, мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинские противовоздушная оборона и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города - Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область могут сильнее страдать от террора, но мы справимся" , - добавил представитель ГУР.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска испытывают нехватку боеприпасов. Поэтому оккупанты вынуждены экономить снаряды.
Также мы писали, что РФ продолжает ракетный террор по Украине. В понедельник, 5 декабря, в ряде областей Украины раздались взрывы. Военные и руководители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны.
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