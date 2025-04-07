Запаси на три дні та уроки виживання: Німеччина готує школярів до військових конфліктів

Учнів навчатимуть реагувати на кризи

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, яке очолює Ненсі Фезер (SPD), закликає школярів вивчати основи цивільного захисту. У планах - ввести тренінги з першої допомоги, виживання під час стихійних лих і базового самозахисту.

"Потрібно також запровадити базові тренінги щодо поведінки під час стихійного лиха. Це також було б мудро та перспективно з точки зору суспільно корисної роботи", - заявила чиновник.

Зазначимо, що у Фінляндії подібну практику застосовували у школах протягом десятиліть.

"Школярі мають бути готові до надзвичайних ситуацій", - сказала представник міністерства.

Держава уже готує навчальні матеріали

Німецькі землі вирішують, що саме викладати у школах, але Федеральний уряд уже готує матеріали для вчителів і фінансує курси самозахисту. BBK (Федеральне відомство з питань катастроф) радить кожній сім’ї:

мати запас їжі та води на 3-10 днів;

підготувати тривожний рюкзак з документами, ліхтариком, сірниками;

здобути навички реагування під час повені, кібератаки чи війни.

Рекомендовані запаси на 1 людину (на 10 днів):

вода - 20 л;

крупи, хліб - 3,5 кг;

овочі - 4 кг;

фрукти, горіхи - 2,5 кг;

молоко та молочні продукти - 2,6 кг;

м’ясо, яйця, риба - 1,5 кг;

мед, варення, консерви: за бажанням.

Брюссель також посилює оборону

Єврокомісія представила 30 заходів у межах "стратегії підготовки до війни". Серед них - національні дні готовності, тренінги, поширення інформації про поведінку у кризах.

Представники Єврокомісії наголошують, що ця підготовка, перш за все, має підготувати людей до реальності, а не викликати паніку.

"Порівняно з нашими скандинавськими та східними сусідами Німеччина має дуже низький рівень готовності", - кажуть німецькі політики.

Вони закликають владу говорити з громадянами чесно і готуватися до найгірших сценаріїв.