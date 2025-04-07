Запасы на три дня и уроки выживания: Германия готовит школьников к военным конфликтам

Германия не исключает большой войны в Европе уже в ближайшие 4-7 лет, поскольку Россия может напасть на территорию НАТО. Именно поэтому в стране уже призывают граждан быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Федеральное министерство внутренних дел Германии, которое возглавляет Нэнси Фезер (SPD), призывает школьников изучать основы гражданской защиты. В планах - ввести тренинги по первой помощи, выживанию во время стихийных бедствий и базовой самозащите.
"Нужно также ввести базовые тренинги по поведению во время стихийного бедствия. Это также было бы мудро и перспективно с точки зрения общественно полезной работы", - заявила чиновник.
Отметим, что в Финляндии подобную практику применяли в школах в течение десятилетий.
"Школьники должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям", - сказала представитель министерства.
Немецкие земли решают, что именно преподавать в школах, но Федеральное правительство уже готовит материалы для учителей и финансирует курсы самозащиты. BBK (Федеральное ведомство по вопросам катастроф) советует каждой семье:
Еврокомиссия представила 30 мероприятий в рамках "стратегии подготовки к войне". Среди них - национальные дни готовности, тренинги, распространение информации о поведении в кризисах.
Представители Еврокомиссии отмечают, что эта подготовка, прежде всего, должна подготовить людей к реальности, а не вызвать панику.
"По сравнению с нашими скандинавскими и восточными соседями Германия имеет очень низкий уровень готовности", - говорят немецкие политики.
Они призывают власти говорить с гражданами честно и готовиться к худшим сценариям.
Читайте также о том, что в Польше каждая семья до конца года получит пособие о том, как подготовиться к эвакуации и выстоять в кризисных условиях в случае войны или стихийного бедствия. Над созданием материалов уже работает МВД совместно с Минобороны и Центром безопасности правительства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.