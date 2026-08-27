Запаси ракет Patriot у Європі впали нижче критичного рівня, - AP

Чому виник дефіцит систем ППО

За інформацією видання, через бойові дії на Близькому Сході США перекинули значну частину ракетних запасів із Європи для захисту власних сил та союзників від іранських атак.

За даними експертів, США вже використали близько 65% своїх ракет Patriot (орієнтовно 1500 із 2330 одиниць).

"В Європі американські військові точно не мають достатньої кількості ракет Patriot, щоб зупинити будь-який можливий тривалий удар балістичними ракетами", - зазначив американський оборонний чиновник.

Найбільше занепокоєння викликає брак снарядів, здатних збивати російські високошвидкісні балістичні ракети. У разі гіпотетичного удару РФ по об'єктах у Європі, системи ПВО альянсу матимуть "дуже обмежені можливості" для відбиття атаки.

Військові аналітики зазначають, що постачання снарядів в Україну були запланованими та виміряними. Натомість арсенали на Близькому Сході вичерпалися несподівано швидко, виявивши обмеження ланцюгів виробництва.

Яка позиція Пентагону та НАТО

Водночас у командуванні НАТО та Міністерстві оборони США офіційно спростовують інформацію про загрозу недієздатності оборони.

Речник НАТО Мартін О'Доннелл заявив, що Альянс має достатньо боєприпасів для самозахисту та продовження допомоги Україні.

Речник Пентагону Шон Парнелл назвав заяви про критичний дефіцит боєприпасів "хибними", підкресливши, що США мають "глибокий, готовий до використання арсенал".

Фахівці зазначають, що перша європейська фабрика з виробництва ракет Patriot має відкритися в Німеччині у вересні, але суттєве відновлення запасів очікується ближче до 2030 року.