Запасы ракет Patriot в Европе упали ниже критического уровня, - AP

Почему возник дефицит систем ПВО

По информации издания, из-за боевых действий на Ближнем Востоке США перебросили значительную часть ракетных запасов из Европы для защиты собственных сил и союзников от иранских атак.

По данным экспертов, США уже использовали около 65% своих ракет Patriot (ориентировочно 1500 из 2330 единиц).

"В Европе у американских военных точно нет достаточного количества ракет Patriot, чтобы остановить любой возможный длительный удар баллистическими ракетами", - отметил американский оборонный чиновник.

Наибольшее беспокойство вызывает нехватка снарядов, способных сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты. В случае гипотетического удара РФ по объектам в Европе системы ПВО альянса будут иметь "очень ограниченные возможности" для отражения атаки.

Военные аналитики отмечают, что поставки снарядов в Украину были запланированы и измерены. В то же время арсеналы на Ближнем Востоке иссякли неожиданно быстро, обнаружив ограничение цепей производства.

Какова позиция Пентагона и НАТО

В командовании НАТО и Министерстве обороны США официально опровергают информацию об угрозе недееспособности обороны.

Представитель НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что у Альянса достаточно боеприпасов для самозащиты и продолжения помощи Украине.

Спикер Пентагона Шон Парнелл назвал заявления о критическом дефиците боеприпасов "ложными", подчеркнув, что США имеют "глубокий, готовый к использованию арсенал".

Специалисты отмечают, что первая европейская фабрика по производству ракет Patriot должна открыться в Германии в сентябре, но существенное обновление запасов ожидается ближе к 2030 году.