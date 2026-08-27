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Запасы ракет Patriot в Европе упали ниже критического уровня, - AP

20:30 27.08.2026 Чт
2 мин
Война с Ираном исчерпывает американские ракеты Patriot
aimg Сергей Козачук
Фото: дефицит Patriot в Европе возник из-за конфликта США с Ираном (Getty Images)

Запасы американских ракет-перехватчиков Patriot в Европе упали ниже критического уровня. Главной причиной стало их активное использование во время военного конфликта с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Почему возник дефицит систем ПВО

По информации издания, из-за боевых действий на Ближнем Востоке США перебросили значительную часть ракетных запасов из Европы для защиты собственных сил и союзников от иранских атак.

По данным экспертов, США уже использовали около 65% своих ракет Patriot (ориентировочно 1500 из 2330 единиц).

"В Европе у американских военных точно нет достаточного количества ракет Patriot, чтобы остановить любой возможный длительный удар баллистическими ракетами", - отметил американский оборонный чиновник.

Наибольшее беспокойство вызывает нехватка снарядов, способных сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты. В случае гипотетического удара РФ по объектам в Европе системы ПВО альянса будут иметь "очень ограниченные возможности" для отражения атаки.

Военные аналитики отмечают, что поставки снарядов в Украину были запланированы и измерены. В то же время арсеналы на Ближнем Востоке иссякли неожиданно быстро, обнаружив ограничение цепей производства.

Какова позиция Пентагона и НАТО

В командовании НАТО и Министерстве обороны США официально опровергают информацию об угрозе недееспособности обороны.

Представитель НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что у Альянса достаточно боеприпасов для самозащиты и продолжения помощи Украине.

Спикер Пентагона Шон Парнелл назвал заявления о критическом дефиците боеприпасов "ложными", подчеркнув, что США имеют "глубокий, готовый к использованию арсенал".

Специалисты отмечают, что первая европейская фабрика по производству ракет Patriot должна открыться в Германии в сентябре, но существенное обновление запасов ожидается ближе к 2030 году.

Ситуация с ПВО и дефицит ракет в Украине

Напомним, Украина регулярно сталкивается с массированными комбинированными ударами РФ, что приводит к истощению ресурсов систем противовоздушной обороны.

Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал новые шаги по защите неба Украины от баллистики. По его словам, хотя союзники и приняли определенные решения об ужесточении ПВО, текущих объемов помощи все равно недостаточно для полного закрытия потребностей.

В то же время в Воздушных силах ВСУ отмечают, что проблема охватывает не только комплексы Patriot.

Как заявил представитель управления коммуникаций Командования ПС Юрий Игнат, в Украине наблюдается общий дефицит ракет к ПВО. Военнослужащие нуждаются в большом количестве боеприпасов как для наземных установок разного типа, так и для авиационных платформ.

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