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Зеленський анонсував кроки для захисту неба України від балістики

10:40 27.08.2026 Чт
2 хв
Є певні рішення від партнерів, але цього замало
aimg Олена Чупровська
Зеленський анонсував кроки для захисту неба України від балістики Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Цього тижня партнери ухвалили важливі рішення про посилення української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Зеленський закликав посилити захист від балістики

Президент заявив, що цього тижня партнери ухвалили важливі рішення про посилення української протиповітряної оборони.

"Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників", - сказав він.

За словами глави держави, цих кроків недостатньо - їх слід доповнити ще одним напрямом захисту.

"Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL", - додав Зеленський.

Зеленський пояснив, що Росія й надалі вкладає ресурси у ракети та розширення війни, тому Україні потрібно більше засобів протидії.

Президент наголосив, що кожне посилення захисту неба безпосередньо впливає на безпеку людей.

Ефективне збиття ракет, за словами Зеленського, здатне вплинути й на подальші наміри Росії продовжувати війну.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв про дефіцит ракет до ППО не лише до зенітних комплексів Patriot, а й до наземних та авіаційних платформ.

За його словами, тема посилення захисту неба на осінньо-зимовий період лунала в кожній розмові президента з європейськими лідерами.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала масованого удару по українських містах - під атакою опинилися Одеса, Київ, Харків та Полтавщина.

Через удар по об'єкту енергетики на Полтавщині без світла залишилися сім населених пунктів, а в кількох регіонах є постраждалі.

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Володимир Зеленський ППО
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