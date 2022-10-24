Запас скорочується. Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила по нашій країні близько 4 500 ракет, але її запаси скорочуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час саміту демократії Haaretz .

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4 500 ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати ракети по всьому світу для продовження терору. Знайшла в Ірані", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Однак у її запасах ще понад 600 ракет різних типів.

Також ми писали, що за даними The Washington Post, Іран планує поставити в Росію ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України. Між країнами вже укладено договір.

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