Запас сокращается. Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила по нашей стране около 4 500 ракет, но ее запасы сокращаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита демократии Haaretz .

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4 500 ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать ракеты по всему миру для продолжения террора. Нашла в Иране", - отметил президент.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет. Однако в ее запасах еще более 600 ракет разных типов.

Также мы писали, что, по данным The Washington Post, Иран планирует поставить в Россию ракеты класса "земля-земля" для продолжения войны против Украины. Между странами уже заключен договор.

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