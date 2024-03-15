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Запаморочливі фінти лідера "Г'юстона" відправили додолу опонента: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Грін забезпечив перемогу "Рокетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Г'юстон Рокетс" Джейлен Грін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив епізодом під завісу третьої чверті протистояння з "Вашингтоном". Він перед лінією штрафних кидків дриблінгом позбувся опіки Батлера, зміряв суперника на паркеті поглядом і холоднокровно виконав триочковий.

Стараннями Гріна та інших "Г'юстон" здобув упевнену домашню перемогу (135:119). Із чотирма звитягами поспіль "Рокетс" впритул наблизилися до топ-10 Західної конференції НБА. Тим часом "Вашингтон" – безнадійний аутсайдер на Сході.

Грін ще й став найрезультативнішим на майданчику. Він набрав 37 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. До скарбнички "Візардс" найбільше поклав оборонець Джордан Пул (25 пунктів).

 

 

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець штату Каліфорнія, відмовився від виступів на студентському рівні та приєднався до Ліги розвитку НБА. На драфті-2021 асоціації обраний "Г'юстоном" під другим номером.

Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі Фресно.

До слова, напередодні форвард "Чикаго" Дерозан оформив головний хайлайт влучним кидком під сирену.

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