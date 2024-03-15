RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умопомрачительные финты лидера "Хьюстона" отправили наземь оппонента: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Грин обеспечил победу "Рокетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил эпизодом под занавес третьей четверти противостояния с "Вашингтоном". Он перед линией штрафных бросков дриблингом избавился от опеки Батлера, смерил соперника на паркете взглядом и хладнокровно исполнил трехочковый.

Стараниями Грина и других "Хьюстон" одержал уверенную домашнюю победу (135:119). С четырьмя победами подряд "Рокетс" вплотную приблизились к топ-10 Западной конференции НБА. Тем временем "Вашингтон" – безнадежный аутсайдер на Востоке.

Грин еще и стал самым результативным на площадке. Он набрал 37 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. В копилку "Уизардс" больше всего положил защитник Джордан Пул (25 пунктов).

 

 

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец штата Калифорния, отказался от выступлений на студенческом уровне и присоединился к Лиге развития НБА. На драфте-2021 ассоциации выбран "Хьюстоном" под вторым номером.

Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе Фресно.

К слову, накануне форвард "Чикаго" Дерозан оформил главный хайлайт точным броском под сирену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол