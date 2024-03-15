Умопомрачительные финты лидера "Хьюстона" отправили наземь оппонента: момент дня в НБА

Американец покорил эпизодом под занавес третьей четверти противостояния с "Вашингтоном". Он перед линией штрафных бросков дриблингом избавился от опеки Батлера, смерил соперника на паркете взглядом и хладнокровно исполнил трехочковый.

Стараниями Грина и других "Хьюстон" одержал уверенную домашнюю победу (135:119). С четырьмя победами подряд "Рокетс" вплотную приблизились к топ-10 Западной конференции НБА. Тем временем "Вашингтон" – безнадежный аутсайдер на Востоке.

Грин еще и стал самым результативным на площадке. Он набрал 37 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. В копилку "Уизардс" больше всего положил защитник Джордан Пул (25 пунктов).

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец штата Калифорния, отказался от выступлений на студенческом уровне и присоединился к Лиге развития НБА. На драфте-2021 ассоциации выбран "Хьюстоном" под вторым номером.

Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе Фресно.