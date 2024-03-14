Ветеран "Чикаго" з кидком у польоті під сирену забезпечив овертайм: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

34-річний американець став провідною фігурою в непростому протистоянні з "Індіаною". На останніх секундах основного часу він отримав передачу Карузо в зоні атаки та під супровід сирени виконав влучний двоочковий.

У додатковому відрізку "Чикаго" зумів дотиснути "Пейсерс" (132:129 ОТ). Обидві команди втрималися в топ-10 Східної конференції НБА. Актуальний рекорд "Буллз" – 32 перемоги, 34 поразки.

Дерозан став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 46 очок, зробив 9 підбирань і віддав 3 передачі. У складі "Індіани" найбільше до спільної скарбнички поклав центровий Майлз Тернер (27 пунктів).

Хто такий Демар Дерозан

Уродженець штату Каліфорнія, на студентському рівні виступав за ЮСК "Троянс". На драфті НБА-2009 обраний "Торонто" під 9-м номером.

Провів у складі "Рапторз" 9 сезонів поспіль. Перед кампанією 2018/19 разом із Якобом Пьолтлем перебрався до "Сан-Антоніо" в обмін на Кавая Леонарда та Денні Гріна. У лавах "Чикаго" проводить третій сезон. Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА, виграв "золото" Олімпіади-2016 в складі збірної США.

На честь Дерозана "Троянс" вивели з обігу 10-й номер. Намагається підвищити обізнаність про системний червоний вовчак, із яким довго бореться його матір. Зізнався у депресії та пропагує підвищення уваги НБА до психологічних проблем баскетболістів.