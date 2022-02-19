Западу необходима солидарность для деэскалации вокруг Украины, - Джонсон

С заявлением Джонсон выступит на Мюнхенской конференции.

"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину, о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может возобладать", - отметил Джонсон.

В канцелярии британского премьера обратили внимание на то, что год назад на конференции в Мюнхене политик предупредил, что действия таких стран, как Россия, должны быть встречены "непоколебимой глыбой трансатлантической солидарности".

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, который может опустошить Украину, Россию и всю остальную Европу", - добавил Джонсон.