Западные партнеры не готовы выкупать долю украинской ГТС, - Больц

Фото: Вальтер Больц (пресс-служба МГУ)

В то же время Консорциум заинтересован в управлении ГТС Украины

Консорциум партнеров украинской газотранспортной системы (ГТС) не готов выкупать ее 49% долю. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава набсовета "Магистральных газопроводов Украины" Вальтер Больц.

По его словам, западные партнеры хотят участвовать в управлении ГТС, однако механизм и форма этой вовлеченности пока еще обсуждается.

"Но что понятно уже сейчас: им не интересно выкупить 49-процентную долю украинских газотранспортных активов (украинское законодательство предусматривает передачу в управление или аренду американским или европейским компаниям 49% доли ГТС, - ред.). Никто из них не готов сейчас потратить миллиарды на покупку доли украинской ГТС", - отметил Больц.

По его мнению, участники Консорциума действительно заинтересованы в управлении этим активом, готовы помочь с инвестированием в модернизацию газотранспортной системы.

"То есть, они готовы значительно вкладываться, но не готовы платить за существующие устаревшие газотранспортные мощности", - добавил Больц.

Напомним, ранее Больц заявил, что Европейский союз заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине после 2021-2022 года.

Ранее также сообщалось, что "Нафтогаз Украины" до конца января должен подготовить договорную основу для анбандлинга ГТС.