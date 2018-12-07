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Західні партнери не готові викупити частку української ГТС, - Больц

Новини » Енергетика    07.12.2018 - 10:51
Західні партнери не готові викупити частку української ГТС, - Больц
Фото: Вальтер Больц (прес-служба МГУ)

У той же час Консорціум зацікавлений в управлінні ГТС України

Консорціум партнерів української газотранспортної системи (ГТС) не готовий викуповувати її 49% частку. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава наглядової ради "Магістральних газопроводів України" Вальтер Больц.

За його словами, західні партнери хочуть брати участь в управлінні ГТС, однак механізм і форма цієї залученості поки ще обговорюється.

"Але що зрозуміло вже зараз: їм не цікаво викупити 49-процентну частку українських газотранспортних активів (українське законодавство передбачає передачу в управління або оренду американським або європейським компаніям 49% частки ГТС, - ред.). Ніхто з них не готовий зараз витратити мільярди на купівлю частки української ГТС", - зазначив Больц.

На його думку, учасники Консорціуму дійсно зацікавлені в управлінні цим активом, готові допомогти з інвестуванням в модернізацію газотранспортної системи. 

"Тобто, вони готові значно вкладатися, але не готові платити за існуючі застарілі газотранспортні потужності", - додав Больц.

Нагадаємо, раніше Больц заявив, що Європейський союз зацікавлений у довгостроковому контракті на транзит газу по Україні після 2021-2022 року.

Раніше також повідомлялося, що "Нафтогаз України" до кінця січня має підготувати договірну основу для анбандлінга ГТС.

 

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