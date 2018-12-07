ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЕС заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине, - Больц

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 10:37
ЕС заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине, - Больц
Фото: Вальтер Больц (wirtschaftsanwaelte.at)

По словам Больца, Европа заинтересована в транзитном контракте на не менее 10 лет

Европейский союз заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине после 2021-2022 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава набсовета "Магистральных газопроводов Украины" Вальтер Больц.

По его словам, Европа заинтересована продолжить транзит газа по украинской территории после 2021-2022 года как минимум еще на десять лет. В то же время российскую сторону "это не так вдохновляет".

"Мы посмотрим, как будут развиваться события, я бы не хотел предсказывать что-либо. Я лишь могу сказать, что ЕС и Украина заинтересованы в новом долгосрочном транзитном контракте с существенными объемами транспортировки", - отметил Больц.

Он также подчеркнул, что в связи с этим западные компании-операторы газотранспортных систем несколько месяцев назад создали Консорциум партнеров.

"Они сейчас подписывают соответствующее соглашение. Пусть этот документ и не имеет слишком большого значения, но они уже обсуждают вопросы транзита с "Нафтогазом", с МГУ и мы обсуждаем ситуацию совместно", - добавил Больц.

Напомним, ранее в набсовете "Нафтогаза" рассказали о рисках отсутствия нового контракта на транзит газа.

Отметим, трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и ЕС пройдут в январе.

 

Европейские газовые компании создали Консорциум партнеров украинской ГТС, - Споттисвуд
Новости Украины ГТСЕвросоюзтранзит газа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь