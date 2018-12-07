ЕС заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине, - Больц

Фото: Вальтер Больц (wirtschaftsanwaelte.at)

По словам Больца, Европа заинтересована в транзитном контракте на не менее 10 лет

Европейский союз заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине после 2021-2022 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава набсовета "Магистральных газопроводов Украины" Вальтер Больц.

По его словам, Европа заинтересована продолжить транзит газа по украинской территории после 2021-2022 года как минимум еще на десять лет. В то же время российскую сторону "это не так вдохновляет".

"Мы посмотрим, как будут развиваться события, я бы не хотел предсказывать что-либо. Я лишь могу сказать, что ЕС и Украина заинтересованы в новом долгосрочном транзитном контракте с существенными объемами транспортировки", - отметил Больц.

Он также подчеркнул, что в связи с этим западные компании-операторы газотранспортных систем несколько месяцев назад создали Консорциум партнеров.

"Они сейчас подписывают соответствующее соглашение. Пусть этот документ и не имеет слишком большого значения, но они уже обсуждают вопросы транзита с "Нафтогазом", с МГУ и мы обсуждаем ситуацию совместно", - добавил Больц.

Напомним, ранее в набсовете "Нафтогаза" рассказали о рисках отсутствия нового контракта на транзит газа.

Отметим, трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и ЕС пройдут в январе.