У західні області відправили Нацгвардію та авіацію МВС

Фото: Денис Шмигаль та Арсен Аваков (dsns.gov.ua)

За прогнозом ДСНС, ускладнення погодних умов будуть спостерігатись ще кілька днів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для допомоги людям у західних областях були задіяні додаткові сили та авіацію МВС. Наразі вони займаються укріпленням берегів, евакуюють потерпілих, відкачують воду та здійснюють повітряний та наземний моніторинг.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами міністра МВС, із західних регіонів вже евакуювали 400 осіб, однак жертвами негоди стали троє людей.

"Моїм рішенням до цих областей направлено придані сили: 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води", - заявив Аваков.

Також він додав, що з 22 червня його рішенням в регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки.

Загалом до усунення наслідків негоди були залучені понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, з них 110 гвардійців гірсько-патрульної роти займаються моніторингом. Також для спостережень будуть залучати літаки Diamond ДПСУ.

За прогнозом ДСНС, ускладнення погодних умов будуть спостерігатись ще кілька днів.

Нагадаємо, станом на сьогодні через негоду 120 населених пунктів в західній Україні залишилось без світла та ще 187 було підтоплено.

Крім того, в Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення через негоду в результаті повеней.

Також сьогодні там очікується пік негоди в, яка супроводжується повенями і зсувами.

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Автор: Андрій Козловський