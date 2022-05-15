UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Западные банки ищут возможность избежать крупных списаний из-за санкций против России, - FT

Фото: западные банки обсуждают возможность продажи и обмена своих активов в России (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продажи своего бизнеса в России или обмена активами. Таким способом кредитные организации стремятся избежать крупных списаний из-за санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.

По данным источников издания, западные банки покидают Россию из-за веденных против Москвы санкций и при этом стремятся избежать крупных потерь. Согласно подсчетам газеты, кредитные организации готовятся к убыткам в размере более 10 млрд долларов.

Банки ведут переговоры с регуляторами своих стран о возможности продать бизнес в России физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. Некоторые кредитные организации изучают варианты обмена активами с российскими финансовыми учреждениями. Такой способ рассматривают в UniCredit и Citigroup.

"Если вы не можете продать человеку, находящемуся под санкциями, каков единственный вариант? Вы идите и поговорите с людьми, вводящими санкции", - сказал один из собеседников издания.

Напомним, после вторжения России в Украину в конце февраля текущего года западные страны ввели против российского банковского сектора санкции. На днях США предупредили международные финансовые организации о последствиях в случае оказаниями помощи Москве в обходе ограничений.

Отметим, в середине марта итальянский банк UniCredit заявил о поиске способов ухода из России после вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
UniCredit GroupСанкции против РоссииВойна в УкраинеВторжение России в Украину