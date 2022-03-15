ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Банк UniCredit рассматривает возможность ухода из России

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 14:55
Банк UniCredit рассматривает возможность ухода из России Фото: UniCredit планирует уйти из России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Итальянский банк UniCredit изучает способы ухода из России после вторжения в Украину. Но ему необходимо найти решение для своих 4000 местных сотрудников и европейских компаний, которые он обслуживает и которые также пытаются уйти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вместе с французским Societe Generale и австрийским Raiffeisen UniCredit входит в число европейских кредиторов, наиболее зависимых от России, где он управляет 14-м по величине банком страны.

Его местное присутствие и значительный трансграничный риск повлекут за собой убытки в размере 7,4 млрд евро в случае наихудшего сценария, который уничтожит его российский бизнес, заявили на прошлой неделе.

"Мы завершаем срочный обзор страны и рассматриваем возможность выхода", - заявила генеральный директор Андреа Орсель на Европейской финансовой конференции Morgan Stanley в Лондоне.

Российское подразделение UniCredit имеет кредиты на сумму около 8 млрд евро, финансируемые за счет местных депозитов.

Убыток от отказа от бизнеса составит максимум 1,9 млрд евро. Тем не менее, трансграничные риски и дерривативы добавляют к счету еще 5,5 млрд евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения