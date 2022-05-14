США пригрозили иностранным банкам санкциями за помощь России

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо провел частную встречу с представителями международных финансовых организаций, чтобы разъяснить им последствия помощи России в обходе международных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

"Если вы оказываете материальную поддержку лицу или организации, находящейся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы прижать вас", - заявил американский чиновник.

По его словам, даже если финансовые учреждения базируются в странах, которые не ввели ограничения против России, это не значит, что компании "неприкасаемы", если нарушат санкции США и Европы.