США пригрозили иностранным банкам санкциями за помощь России
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо провел частную встречу с представителями международных финансовых организаций, чтобы разъяснить им последствия помощи России в обходе международных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
"Если вы оказываете материальную поддержку лицу или организации, находящейся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы прижать вас", - заявил американский чиновник.
По его словам, даже если финансовые учреждения базируются в странах, которые не ввели ограничения против России, это не значит, что компании "неприкасаемы", если нарушат санкции США и Европы.
Ранее мы сообщали, что Великобритания ввела санкции против Кабаевой, семьи и бывшей жены Путина. Британское правительство ужесточает давление на Путина и его ближайшее окружение, в том числе путем санкций против его "кошельков" и членов семьи.
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