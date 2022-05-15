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Западные банки ищут возможность избежать крупных списаний из-за санкций против России, - FT

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Лондон, Воскресенье 15 мая 2022 14:38
Западные банки ищут возможность избежать крупных списаний из-за санкций против России, - FT Фото: западные банки обсуждают возможность продажи и обмена своих активов в России (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продажи своего бизнеса в России или обмена активами. Таким способом кредитные организации стремятся избежать крупных списаний из-за санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.

По данным источников издания, западные банки покидают Россию из-за веденных против Москвы санкций и при этом стремятся избежать крупных потерь. Согласно подсчетам газеты, кредитные организации готовятся к убыткам в размере более 10 млрд долларов.

Банки ведут переговоры с регуляторами своих стран о возможности продать бизнес в России физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. Некоторые кредитные организации изучают варианты обмена активами с российскими финансовыми учреждениями. Такой способ рассматривают в UniCredit и Citigroup.

"Если вы не можете продать человеку, находящемуся под санкциями, каков единственный вариант? Вы идите и поговорите с людьми, вводящими санкции", - сказал один из собеседников издания.

Напомним, после вторжения России в Украину в конце февраля текущего года западные страны ввели против российского банковского сектора санкции. На днях США предупредили международные финансовые организации о последствиях в случае оказаниями помощи Москве в обходе ограничений.

Отметим, в середине марта итальянский банк UniCredit заявил о поиске способов ухода из России после вторжения в Украину.

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