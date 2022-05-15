Западные банки ищут возможность избежать крупных списаний из-за санкций против России, - FT
Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продажи своего бизнеса в России или обмена активами. Таким способом кредитные организации стремятся избежать крупных списаний из-за санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.
По данным источников издания, западные банки покидают Россию из-за веденных против Москвы санкций и при этом стремятся избежать крупных потерь. Согласно подсчетам газеты, кредитные организации готовятся к убыткам в размере более 10 млрд долларов.
Банки ведут переговоры с регуляторами своих стран о возможности продать бизнес в России физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции. Некоторые кредитные организации изучают варианты обмена активами с российскими финансовыми учреждениями. Такой способ рассматривают в UniCredit и Citigroup.
"Если вы не можете продать человеку, находящемуся под санкциями, каков единственный вариант? Вы идите и поговорите с людьми, вводящими санкции", - сказал один из собеседников издания.
Напомним, после вторжения России в Украину в конце февраля текущего года западные страны ввели против российского банковского сектора санкции. На днях США предупредили международные финансовые организации о последствиях в случае оказаниями помощи Москве в обходе ограничений.
Отметим, в середине марта итальянский банк UniCredit заявил о поиске способов ухода из России после вторжения в Украину.
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