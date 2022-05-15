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Західні банки шукають можливість уникнути великих списань через санкції проти Росії, - FT

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Лондон, Неділя 15 травня 2022 14:38
Західні банки шукають можливість уникнути великих списань через санкції проти Росії, - FT Фото: західні банки обговорюють можливість продажу та обміну своїх активів в Росії (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Західні банки обговорюють з національними регуляторами можливість продажу свого бізнесу в Росії або обміну активами. Таким способом кредитні організації прагнуть уникнути великих списань через санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times.

За даними джерел видання, західні банки залишають Росію через ведені проти Москви санкції і при цьому прагнуть уникнути великих втрат. Згідно з підрахунками газети, кредитні організації готуються до збитків у розмірі понад 10 млрд доларів.

Банки ведуть переговори з регуляторами своїх країн про можливість продати бізнес в Росії фізичним або юридичним особам, які потрапили під санкції. Деякі кредитні організації вивчають варіанти обміну активами з російськими фінансовими установами. Такий спосіб розглядають в UniCredit і Citigroup.

"Якщо ви не можете продати людині, яка перебуває під санкціями, який єдиний варіант? Ви йдіть і поговоріть з людьми, що вводять санкції", - сказав один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну в кінці лютого поточного року західні країни ввели проти російського банківського сектора санкції. Днями США попередили міжнародні фінансові організації про наслідки у разі наданнями допомоги Москві в обході обмежень.

Відзначимо, в середині березня італійський банк UniCredit заявив про пошук способів відходу з Росії після вторгнення в Україну.

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