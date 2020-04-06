На западных границах Украины застряли сотни фур

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Более 400 фур застряли в очередях

На западных границах Украины со странами Европейского союза застряли сотни фур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Новой таможни.

Сообщается, что по состоянию на первую половину дня 6 апреля было зафиксировано следующее количество грузовиков на автомобильных пунктах пропуска:

с Польшей ("Краковец"):

на въезд в Украину - 100

на выезд - 100

со Словакией ("Ужгород"):

на въезд в Украину - 0

на выезд - 10

с Венгрией ("Тиса"):

на въезд в Украину - 0

на выезд - 170

с Румынией ("Дьяково"):

на въезд в Украину - 0

на выезд - 37

Отметим, с 7 апреля Украина закрывает еще больше пунктов пропуска на государственной границе. В частности, работать продолжат только 19 автомобильных КПП, остальные будут закрыты на время карантина в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что после закрытия границ Украины международные грузоперевозки не прекратятся.

"Установленные ограничения не касаются международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - заявляли в СНБО.