ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На західних кордонах України застрягли сотні фур

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 13:13
На західних кордонах України застрягли сотні фур
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 400 фур застрягли в чергах

На західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нової митниці.

Повідомляється, що станом на першу половину дня 6 квітня було зафіксовано наступне кількість вантажівок на автомобільних пунктах пропуску:

з Польщею ("Краковець"):

  • на в'їзд до України - 100
  • на виїзд - 100

зі Словаччиною ("Ужгород"):

  • на в'їзд до України - 0
  • на виїзд - 10

з Угорщиною ("Тиса"):

  • на в'їзд до України - 0
  • на виїзд - 170

з Румунією ("Дякове"):

  • на в'їзд до України - 0
  • на виїзд - 37

Зазначимо, з 7 квітня Україна закриває ще більше пунктів пропуску на державному кордоні. Зокрема, продовжать працювати тільки 19 автомобільних КПП, інші будуть закриті на час карантину в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після закриття кордонів України міжнародні вантажоперевезення не припиняться.

"Встановлені обмеження не стосуються міжнародних вантажоперевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються", - заявляли в РНБО.

За добу в Україну повернулися 7 тисяч осіб
Новини України кордонфурыочереди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся