На западной украинской границе образовались большие очереди

На западной украинской границе днем 12 января образовались большие очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Для тех, кто направляется в страны ЕС, пограничники просят выбирать не загруженные пункты пропуска.

По состоянию на 12:00 на этом участке границы ситуация такая:

Республика Польша: "Ягодин" - 10, "Устилуг" - 0, "Угринов" - 10, "Рава-Русская" - 60, "Грушев" - 80, "Смильница" - 35, "Шегини" - 50, "Краковец" -120.

Словацкая Республика: "Малый Березный" - 115, "Ужгород" - 130.

Венгрия: "Тиса"- 100, "Дзвонковое" - 20, "Косино" - 35, "Лужанка" - 50 , "Вилок" -30.

Румыния: "Дякове" - 0, "Солотвино" - 10, "Порубное" -10.

"Сейчас Государственная пограничная служба совместно с взаимодействующими органами продолжает делать все возможное, чтобы ускорить оформление граждан. Увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего для проверки документов и осмотра транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения российско-украинской границы пассажирским поездом "Таврия", который направлялся из Санкт-Петербурга в Севастополь.