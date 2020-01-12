На западной украинской границе образовались большие очереди

На некоторых КПП в очередях стоят более 100 машин
На западной украинской границе днем 12 января образовались большие очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Для тех, кто направляется в страны ЕС, пограничники просят выбирать не загруженные пункты пропуска.
По состоянию на 12:00 на этом участке границы ситуация такая:
"Сейчас Государственная пограничная служба совместно с взаимодействующими органами продолжает делать все возможное, чтобы ускорить оформление граждан. Увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего для проверки документов и осмотра транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения российско-украинской границы пассажирским поездом "Таврия", который направлялся из Санкт-Петербурга в Севастополь.