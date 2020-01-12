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На західному українському кордоні утворилися великі черги

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Подекуди в чергах стоять понад 100 машин

На західному українському кордоні вдень 12 січня утворилися великі черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Для тих, хто прямує до країн ЄС, прикордонники просять обирати не завантажені пункти пропуску.

Станом на 12:00 на цій ділянці кордону ситуація така:

  • Республіка Польща: "Ягодин" - 10, "Устилуг" - 0, "Угринів" - 10, "Рава-Руська" - 60, "Грушів" - 80, "Смільниця" - 35, "Шегині" - 50, "Краковець" -120.
  • Словацька Республіка: "Малий Березний" - 115, "Ужгород" - 130.
  • Угорщина: "Тиса"- 100,"Дзвінкове" -20, "Косино" - 35, "Лужанка" - 50 , "Вилок" -30.
  • Румунія: "Дякове" - 0, "Солотвино" - 10, "Порубне" -10.

"Наразі Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами продовжує робити усе можливе, аби пришвидшити оформлення громадян. Збільшено кількість прикордонних нарядів, насамперед з перевірки документів та огляду транспортних засобів, посилено режимні заходи у пунктах пропуску, уточнено питання взаємодії з прикордонними службами суміжних країн", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу за фактом перетину російсько-українського кордону пасажирським поїздом "Таврія", який прямував з Санкт-Петербурга в Севастополь.

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