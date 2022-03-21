На Западной Украине открывают новые убежища для переселенцев из горячих регионов
Во Львове на улице Дорошенко, открылся новый временный приют для украинцев, которые бегут от обстрелов российских войск. Свои площади для размещения людей предоставила компания "Укртелеком".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что это стало возможным благодаря кооперации Владимира Бородянского, БФ "Твоя Опора", PRO PM и 7CI Group.
Помещения оборудованы всем необходимым для транзитного и временного пребывания. Сейчас там развернуто 59 койкомест, в дальнейшем их количество планируется увеличить до 200. Уже сейчас в переоборудованных помещениях размещаются люди.
Партнеры, которые присоединились к обустройству убежища, осуществляют ремонт и переустройство помещений, обеспечивают соблюдение норм и правил, привлекают финансирование и волонтерскую помощь. "Укртелеком", со своей стороны, обеспечивает поставки в приют коммунальных услуг.
Это не первое жилье для переселенцев, в обустройстве которого принял участие "Укртелеком": компания активно использует свои помещения для гуманитарных нужд в восьми городах: Кропивницкий, Полтаве, Хмельницком, Ужгороде, Львове, Черновцах, Яремче, Ивано-Франковске. По состоянию на 21 марта организовано 224 койкоместа из которых сейчас заняты около половины.