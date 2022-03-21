На західній Україні відкривають нові прихистки для переселенців із гарячих регіонів

У Львові, на вулиці Дорошенка, відкрився новий тимчасовий прихисток для українців, які втікають від обстрілів російських військ. Свої площі для розміщення людей надала компанія "Укртелеком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що це стало можливим завдяки кооперації Володимира Бородянського, БФ "Твоя Опора", PRO PM та 7CI Group.

Приміщення обладнані всім необхідним для транзитного та тимчасового перебування. Зараз там розгорнуто 59 ліжкомісць, надалі їхню кількість планується збільшити до 200. Вже зараз у переобладнаних приміщеннях розміщуються люди.

Партнери, які долучилися до облаштування прихистку, здійснюють ремонт та перевлаштування приміщень, забезпечують дотримання норм і правил, залучають фінансування та волонтерську допомогу. "Укртелеком", зі свого боку, забезпечує постачання до прихистку комунальних послуг.

Це не перше житло для переселенців, в облаштуванні якого взяв участь "Укртелеком": компанія активно використовує свої приміщення для гуманітарних потреб у восьми містах: Кропивницькому, Полтаві, Хмельницькому, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Яремчі, Івано-Франківську. Станом на 21 березня організовано 224 ліжкомісця з яких наразі зайняті близько половини.