На западной границе в очередях находятся 600 автомобилей

В субботу, 24 августа, после сбоя базы данных в пунктах пропуска на украинской западной границе находится 600 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Западного управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничного ведомства, по состоянию на 18:00 в очередях на украинско-польской границе находится 275 автомобилей. Так, очереди наблюдаются в пунктах пропуска "Рава-Русская" (50), "Грушев" (30), "Шегини" (50) и "Краковец" (145).

Также очереди наблюдаются на границе со Словакией. На проход через границу ожидает 25 автомобилей в пункте пропуска "Н.Березный" и 70 в ПП "Ужгород".

Кроме того, 160 автомобилей ожидают в пунктах пропуска на границе с Венгрией и 70 транспортных средств на границе с Румынией. Наихудшая ситуация на украинско-венгерской границе фиксируется в пункте пропуска "Тиса" - 115 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 23 августа, на границе с Венгрией образовались большие очереди из-за сбоя базы данных. Тогда в пунктах пропуска на украинско-венгерской границе находились более 200 автомобилей. Также небольшие очереди наблюдались на границе с Польшей и Словакией.

РБК-Украина писало, что украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля. Предполагается, что новое оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов.