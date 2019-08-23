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На границе с Венгрией образовались очереди из-за сбоя

Новости » Общество    23.08.2019 - 10:35
На границе с Венгрией образовались очереди из-за сбоя
Иллюстративное фото (eubam.org)

В общем в очередях находится более 200 автомобилей

Утром пятницы, 23 августа, из-за сбоя базы данных образовались большие очереди на границе с Венгрией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Западного управления Госпогранслужбы опубликованы в Facebook.

Так, по состоянию на 9 часов утра в пунктах пропуска на границе с Венгрией находятся более 200 автомобилей. Наибольшее скопление наблюдается в пункте пропуска "Тиса", где на прохождение границы ожидают 90 транспортных средств.

Также автомобильные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Лужанка" (55), "Вилок" (40), "Косино" (20) и "Дзвонковое" (10).

Кроме того, очереди образовались и на границе с Польшей и Словакией. В частности, в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" находится по 40 автомобилей, а в пункте пропуска "Ужгород" - 30 транспортных средств.
На границе с Венгрией образовались очереди из-за сбоя

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля. Предполагается, что новое оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов.

РБК-Украина писало, что 14 августа временно не работал пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией. Пропускной пункт не проводил оформление и пропуск пассажирского и грузового транспорта из-за полного отключения электроэнергии.

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