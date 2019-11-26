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На Западном берегу Иордана произошли столкновения с военными Израиля

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 14:34
На Западном берегу Иордана произошли столкновения с военными Израиля
Фото: стычки с израильскими военными (maannews.net)

Палестинцы проводят акции протеста против позиции США по Западному берегу

На Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильскими военными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сегодня в здешних населенных пунктах проходит всенародный День гнева в знак протеста против признания США законности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. В акциях принимают участие тысячи человек, в ряде городов марши переросли в столкновения.

Также сообщается, что израильские военные применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Фото: акции на Западном берегу Иордана (maannews.net)

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан.

Отметим, 18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права.

Израильские поселения на Западном берегу образовались после Шестидневной войны 1967 года на территориях, которые по резолюции ООН предназначались для создания арабского государства. Израиль, который называет эти районы Иудеей и Самарией, определяет их как спорные.

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