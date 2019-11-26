ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Західному березі Йордану сталися сутички з військовими Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 14:34
На Західному березі Йордану сталися сутички з військовими Ізраїлю
Фото: сутички з ізраїльськими військовими (maannews.net)

Палестинці проводять акції протесту проти позиції США щодо Західного берега

На Західному березі річки Йордан почалися зіткнення палестинців з ізраїльськими військовими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в тутешніх населених пунктах проходить всенародний День гніву в знак протесту проти визнання США законності ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. В акціях беруть участь тисячі людей, у ряді міст марші переросли у сутички.

Також повідомляється, що ізраїльські військові застосовують сльозогінний газ і гумові кулі.

Фото: акції на Західному березі Йордану (maannews.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини на Західному березі річки Йордан.

Відзначимо, 18 листопада держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що Вашингтон більше не вважає ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушенням міжнародного права.

Ізраїльські поселення на Західному березі утворилися після Шестиденної війни 1967 року на територіях, які за резолюцією ООН призначалися для створення арабської держави. Ізраїль, який називає ці райони Іудеєю та Самарією, визначає їх як спірні.

Нетаньяху закликали покинути пост прем'єр-міністра Ізраїлю
Новини України Ізраїльстолкновения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся