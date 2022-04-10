Западная разведка летом уже знала о планах РФ по вторжению в Украину, - BBC

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - заявил один представитель западной разведки.

Осенью Вашингтон решил, что нужно что-то делать с данными своей разведки. Это решение, по словам участников, было принято на самом высоком уровне Белого дома - президентом Байденом.

Решающий момент наступил в начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы.

Поездка была открытой. По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении России напасть на Украину, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

В начале декабря Washington Post опубликовала детали намерений России, указав, что 175 тысяч российских военных планирует вторжение в Украину.

В Лондоне информацию от МИ-6 и радиоэлектронной разведки GCHQ в некоторых кругах встретили с недоверием, поскольку трудно было поверить в то, что в Европе в 21 веке может разразиться великая сухопутная война.