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Западная разведка летом уже знала о планах РФ по вторжению в Украину, - BBC

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 05:05
Западная разведка летом уже знала о планах РФ по вторжению в Украину, - BBC Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Летом 2021 года западная разведка узнала о том, что небольшая группа российских чиновников планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - заявил один представитель западной разведки.

Осенью Вашингтон решил, что нужно что-то делать с данными своей разведки. Это решение, по словам участников, было принято на самом высоком уровне Белого дома - президентом Байденом.

Решающий момент наступил в начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы.

Поездка была открытой. По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении России напасть на Украину, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

В начале декабря Washington Post опубликовала детали намерений России, указав, что 175 тысяч российских военных планирует вторжение в Украину.

В Лондоне информацию от МИ-6 и радиоэлектронной разведки GCHQ в некоторых кругах встретили с недоверием, поскольку трудно было поверить в то, что в Европе в 21 веке может разразиться великая сухопутная война.

Напомним, бывший итальянский премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что глубоко разочарован Путиным.

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