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Західна розвідка влітку вже знала про плани РФ щодо вторгнення в Україну, - BBC

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Неділя 10 квітня 2022 05:05
Західна розвідка влітку вже знала про плани РФ щодо вторгнення в Україну, - BBC Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Влітку 2021 року Західна розвідка дізналася про те, що невелика група російських чиновників планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

"Влітку ми побачили, як невелика група чиновників планує повномасштабне вторгнення", - заявив один представник західної розвідки.

Восени Вашингтон вирішив, що потрібно щось робити з даними своєї розвідки. Це рішення, за словами учасників, було прийнято на найвищому рівні Білого дому - президентом Байденом.

Вирішальний момент настав на початку листопада, коли директор ЦРУ Вільям Бернс відправився в Москву, щоб попередити, що Вашингтон знає про плани Москви.

Поїздка була відкритою. За словами одного з чиновників, деякі російські чиновники вперше дізналися про намір Росії напасти на Україну, коли почули про це від директора ЦРУ.

На початку грудня Washington Post опублікувала деталі намірів Росії, вказавши, що 175 тисяч російських військових планує вторгнення в Україну.

У Лондоні інформацію від МІ-6 і радіоелектронної розвідки GCHQ в деяких колах зустріли з недовірою, оскільки важко було повірити в те, що в Європі у 21 столітті може спалахнути велика сухопутна війна.

Нагадаємо, колишній італійський прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що глибоко розчарований Путіним.

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